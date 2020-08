Calcio, non sarà Alfio Pelliccioni il nuovo direttore sportivo del Rimini

Non sarà Alfio Pelliccioni il nuovo direttore sportivo del Rimini. Lo rende noto la società stessa con una nota. "Il Rimini FC rende noto che, in accordo con Pelliccioni è stato deciso di non intraprendere il percorso di collaborazione. Ringraziandolo per la disponibilità e la grande professionalità dimostrate, la società gli augura le migliori fortune". Per l'ex ds del Cesena era pronto un biennale. Ma l'annuncio non è mai arrivato, nemmeno in occasione della presentazione della nuova società a capo di Alfredo Rota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.