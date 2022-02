Tanta fatica, ma alla fine il Rimini porta a casa l'intera posta in palio contro la Sammaurese

Con tanta fatica, ma un guizzo di Mencagli all'82' regala 3 punti importantissimi alla capolista Rimini. E' la legge del 'Neri', dove il Rimini ha sempre vinto tranne col Ravenna (1-1). Con la contemporanea vittoria dei bizantini a Sasso Marconi i punti di vantaggio sui giallorossi restano 3. Due note negative in casa biancorossa, gli infortuni di Tonelli e Tomassini (a cui è subentrato, nella ripresa, il man of the match). Nel prossimo turno il Rimini sarà ospite del Real Forte Querceta.

La partita

Gli ospiti chudono gli spazi e impediscono di creare occasioni ai padroni di casa, che al 26' perdono Tonelli per infortunio: al suo posto Gabbianelli. Al 37' ci prova Tomassini su punizione, pallone di poco fuori. 3' dopo biancorossi pericolosissimi con Greselin, che in diagonale sfiora il palo con Tomassini che per poco non trova la deviazione vincente. Tanasa sul finale della prima frazione calcia dal limite e, complice una deviazione, mette in difficoltà Adorni, che se la cava. Al 49' anche Tomassini è costretto ad alzare bandiera bianca, lo rileva Mencagli. E proprio quest'ultimo segna l'importantissimo gol al minuto 82 che decide la gara, sfruttando la spizzata di Germinale.

Tabellino

RIMINI: Marietta, Deratti, Haveri, Tanasa, Carboni, Panelli, Tonelli, Piscitella, Tomassini, Greselin, Andreis. A disp: Piretro, Mencagli, Gabbianelli, Kamara, Ferrara, Callegaro, Pecci, Pietrangeli, Germinale. All Gaburro.

SAMMAURESE: Adorni, Masini, Gurini, Benedetti (82′ Giannini), Gaiola, Sedioli, Rosa, Asllani (82′ Scarponi), Merlonghi, Bonandi, Misuraca. A disp: Cheli, Gregorio, Migani, Casadio, Manara, Giannini, Scarponi, Camarà, Sabba. All Protti

Marcatori: 82′ Mencagli

Ammoniti: Misuraca, Gaiola, Benedetti, Bonandi, Scarponi