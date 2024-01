Calcio, si separano le strade del Rimini e di Accursi

Il Rimini in accordo con l'attaccante Diego Accursi ha deciso di risolvere consensualmente il contratto per dare modo allo stesso di giocare con maggiore continuità. "A Diego la società augura in bocca al lupo con un arrivederci a fine stagione" scrive il club in una nota. Accursi questa stagione in biancorosso ha raccolto appena una presenza da 19 minuti in campionato, nella trasferta persa 2-1 la seconda giornata a Sassari, quando l'allenatore era Raimondi: con Troise il classe 2003 non è mai stato utilizzato.