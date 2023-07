Calcio, il Rimini e l'attaccante Accursi si legano fino al 2026

Il Rimini annuncia che Diego Accursi ha sottoscritto un accordo triennale con scadenza giugno 2026. L’attaccante nato a Rimini l’11 gennaio 2003 e cresciuto sin dai 13 anni nel vivaio biancorosso, nella stagione 2021-2022 è stato ceduto in prestito alla Vis Pesaro dove ha collezionato due presenze. Nella scorsa stagione con la maglia a scacchi è sceso in campo quattro volte in campionato e tre in Coppa Italia Serie C.