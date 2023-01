Calcio, Alessandria-Rimini anticipata alle 18:30 di martedì 31 gennaio

La sfida del "Moccagatta" tra Alessandria e Rimini di martedì prossimo si disputerà alle 18:30. A comunicare l'anticipo della sfida, originariamente prevista per le 12, è il club biancorosso: "La partita Alessandria – Rimini FC in programma martedì 31 gennaio allo stadio Giuseppe Moccagatta, a seguito di accordi tra le due società ratificati dalla Lega, avrà inizio alle 18:30 e non 21:00 come da precedente programma della Lega Pro" comunica il Rimini con una nota.