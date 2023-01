Calcio, ad Alessandria il Rimini ritrova i 3 punti: decide Delcarro

Arriva al Moccagatta di Alessandria la prima vittoria nel girone di ritorno del Rimini. In Piemonte basta la rete di Delcarro in avvio per regalare i 3 punti ai biancorossi, che dopo 3 sconfitte e 2 pareggi tornano a esultare. Vittoria che permette ai romagnoli di portarsi a quota 36 punti, in nona posizione, in attesa che si completi il turno infrasettimanale con le ultime partite. Sabato pomeriggio la sfida contro il Gubbio al Neri (ore 17:30).

La partita

Biancorossi in vantaggio già al 5' grazie a Delcarro, che sfrutta di testa il cross dalla trequarti di Laverone. Un minuto dopo Santini si procura un rigore subendo fallo da Rota, ma l'attaccante si fa bloccare il tiro dal dischetto da Marietta. Al 37' l'autore del gol Delcarro subisce un infortunio che lo costringe ad abbandonare il terreno di gioco, al suo posto Gaburro mette Biondi. Al 64' ci prova Galeandro con la punta su suggerimento di Cori, blocca Zaccagno. Al 91' l'estremo difensore biancorosso è bravo a parare il destro di Ghazoul destinato al primo palo.