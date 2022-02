Alex Antonioli passa allo Young Santarcangelo, "Obiettivo vittoria del campionato"

Lo Young Santarcangelo comunica ufficialmente che Alexander Antonioli, attaccante classe 2002 proveniente dai Delfini Rimini in Prima Categoria, dov'era in prestito dall'Accademia Rimini, è un nuovo giocatore gialloblù. Antonioli comincia la sua esperienza calcistica a Viserba, vicinissimo casa, per poi proseguire nell'Accademia Calcio. Da qui approda nella Berretti del Rimini e successivamente veste per due stagioni i colori gialloblù a Santarcangelo; nel mezzo una parentesi di metà campionato in Promozione al Verucchio. "Ringrazio lo Young Santarcangelo per questa nuova esperienza. - dice il giocatore -. Qui ho la possibilità di continuare a fare ciò che ho fatto per quasi tutta la vita con uno spirito di professionismo. L'obiettivo è assolutamente quello di vincere il campionato, ci impegneremo a tal fine".