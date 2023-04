Il Rimini affronta l'Ancona al Del Conero, Gaburro: "Una partita che di fatto simula una gara di playoff"

Dopo il pareggio interno contro il Fiorenzuola, il Rimini sabato (ore 17:30) sarà ospite al Del Conero dell'ultima squadra che ha saputo battere in casa: l'Ancona. È datato 10 dicembre l'ultimo hurrà interno del Rimini, quando superò 2-1 in rimonta la squadra allenata da Colavitto, che è da poco stato esonerato e sostituito da Marco Donadel, pronto a esordire contro i biancorossi sabato. Già in Coppa Italia i romagnoli a ottobre riuscirono a espugnare il capoluogo marchigiano, in quell'occasione a decidere la contesa fu Santini. "Una squadra che abbiamo già incontrato due volte, quindi che conosciamo dal punto di vista dei singoli - comincia mister Gaburro alla vigilia della sfida -. Ha una rosa che è rimasta poi di fatto abbastanza simile a quella dell’andata, anche se hanno fatto due inserimenti importanti come quello di Melchiorri e dell’altro difensore centrale. In questo momento andiamo a fare una partita per noi importantissima perché abbiamo davanti una squadra di qualche posizione, noi dobbiamo cercare di avvicinarci il più possibile, cercare di scalare posizioni, se ce la facciamo, e quindi l’obiettivo nostro è cercare di andare a fare i tre punti".

Il Rimini ricopre la decima posizione che è l'ultima utile per i playoff, e non deve scenderci negli ultimi 180 minuti di stagione regolare. "Per difendere la posizione bisogna andare in avanti - commenta il tecnico -, quindi l'obiettivo è far bene per cercare di difendere la posizione, ma se ce la si fa si può superare anche qualcuno perché le due squadre davanti a noi sono a portata. Poi è una partita che comunque, al di là di quello che può essere il loro momento, noi pensiamo al nostro momento, è una partita che anche va di fatto poi a simularla una eventuale gara di playoff, ammesso che, ripeto, ci si riesca ad arrivare. Quindi noi in questo momento dobbiamo guardare questi aspetti: è una partita che ha contenuti tecnici importanti, in trasferta, come sarebbero, simulando quella situazione. Quindi dobbiamo andare pensando, ripeto, soprattutto a noi, a quello che è il nostro momento, rispettando l’avversario, però cercando di andare a fare quello che so che la nostra squadra sa fare e che quest’anno ha fatto, soprattutto con le squadre davanti a lei in classifica rispetto a quelle dietro". Oltre allo squalificato Panelli, non partiranno per Ancona Gigli e Mencagli.