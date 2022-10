Il Rimini espugna Ancona e si qualifica al secondo turno di Coppa Italia: sarà derby col Cesena al "Neri"

Il Rimini conferma l'ottima partenza stagionale e passa il primo turno di Coppa Italia, battendo 1-0 l'Ancona in trasferta. A regalare il derby in casa contro il Cesena in programma a novembre (i bianconeri hanno eliminato la Fermana) è Santini nella ripresa. Domenica la trasferta contro il Gubbio che condivide la vetta della classifica del girone B di Serie C, ma intanto i biancorossi possono godersi il prezioso passaggio del turno.

La partita

Al 10' viene annullato il gol ai romagnoli: Sereni segna dopo il tiro ribattuto a Rossrtti ma si trova in offside al momento della conclusione. Al 25' Piscitella si accentra e calcia costringendo Vitali a deviare in corner. Alla mezz'ora bravo anche Galeotti, che salva sul tentativo su punizione di D'Eramo. L'estremo difensore biancorosso si supera al 35' sulla conclusione a botta sicura di Mattioli salvando il Rimini. Allo scadere della prima frazione Vitali riesce a salvare i suoi sugli sviluppi di un cross deviato di Piscitella. Al 67' il gol che decide la gara: gran conclusione di Santini sugli sviluppi di un calcio d'angolo che regala il derby Rimini-Cesena nel secondo turno eliminatorio.