Calcio, il Rimini non riesce a ritrovare la vittoria: pesante sconfitta incassata ad Ancona

Giornata da dimenticare per il Rimini, sconfitto 3-0 ad Ancona. Continuano ad arrivare delusioni per i biancorossi, a secco di vittorie dalla trasferta di Fermo del 26 febbraio. Un brutto ko che tiene il Rimini sempre in decima posizione, l'ultima utile per i playoff occupata dai romagnoli da tante giornate. I punti di vantaggio sulla Recanatese (undicesima) sono 2, per cui domenica prossima al Neri, dopo la sfida al Montevarchi, si saprà se la stagione degli uomini di Gaburro potrà continuare per almeno qualche altro giorno, con una gara di playoff.

La partita

Al 14' dorici in vantaggio grazie a Di Massimo, che sfrutta il filtrante di Spagnoli e buca Zaccagno. L'autore dell'assist sfiora la rete 5' dopo, ma l'estremo difensore ospite salva. Al 29' ci prova Santini di testa, Perrucchini para in due tempi.

Al 53' sfiorano il raddoppio i marchigiani con Simonetti: la sua rovesciata colpisce la traversa. L'Ancona spinge e trova il gol del 2-0 al 70' con Spagnoli che trafigge Zaccagno con un diagonale finalizzando un contropiede. All''85' il diagonale di Martina fissa il 3-0 finale.