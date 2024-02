Il Rimini espugna Ancona grazie a un gran avvio di ripresa e trova la terza vittoria consecutiva

Terza vittoria consecutiva per il Rimini, che dopo Recanatese e Pontedera manda al tappeto anche l'Ancona (1-3 il risultato finale). Allo stadio Del Conero i biancorossi chiudono il primo tempo meritatamente in svantaggio, ma un avvio micidiale di ripresa consente di ribaltare completamente il risultato e portarsi sul 3-1 nel giro di 10 minuti. Scatenato Morra, autore del primo gol ospite, dell'assist a Garetto e della traversa che ha poi permesso a Langella di calare il tris. Tre punti che mantengono il Rimini in zona playoff e permettono ai biancorossi di portarsi momentaneamente in ottava posizione. Prima della trasferta di Lucca, i romagnoli saranno impegnati mercoledì prossimo a Catania per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C.

Partono forte i dorici che collezionano due occasioni da gol in avvio: al 4' Colombi si distende e respinge il sinistro di Saco dalla distanza poi al 12' l'estremo difensore respinge il tentativo rasoterra a tu per tu con Cioffi. Il gol del vantaggio dell'Ancona lo firma Saco con un gran sinistro che finisce all'incrocio (34'). Un primo tempo in cui i marchigiani chiudono meritatamente avanti, Rimini mai pericoloso. Nella ripresa arriva la svolta: al 50' Morra pareggia a porta vuota grazie all'assist rasoterra di Semeraro. 4 minuti dopo Garetto la ribalta su assist di Morra con un diagonale di destro che non lascia scampo a Perucchini. Passano due minuti e Langella cala il tris con un facile colpo di testa sulla linea di porta dopo la traversa colpita da un incontenibile Morra. L'Ancona prova a reagire ma il Rimini si difende bene, all'83' bell'intervento di Colombi che nega la rete a Spagnoli.