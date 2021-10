Fya Riccione, Mingucci: "Giocare per la squadra della mia città è una grande emozione"

Andrea Mingucci è un giocatore della Fya Riccione. Dopo il suo esordio con il S.P. in Vincoli delle scorse settimane per il difensore classe 1998 foto di rito e prime dichiarazioni: "Giocare per la squadra della mia città è una grande emozione, ho trovato grande entusiasmo e voglia di fare bene". Mingucci arriva in biancazzurro dopo le esperienze con Rimini, San Marino, Matelica, Sammaurese e Urbino ed è stato subito impiegato da Mister Taccola alle prese con la tegola dell’infortunio al crociato del difensore Gian Maria Borghini.

La Fya Riccione dopo i primi sei successi in altrettante partite proverà ad inseguire la settima vittoria nell’anticipo casalingo di sabato sera alle 20.30 al Comunale contro il Del Duca Grama.