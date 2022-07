Dopo l'annuncio dell'attaccante, il Rimini si allena a Bagno di Romagna in attesa del primo test match

Il Rimini Football Club prosegue a lavorare nel ritiro di Bagno di Romagna. In attesa di conoscere il calendario della prossima serie C. Il club ha perfezionato l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Santini. Il nuovo attaccante biancorosso, che nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Padova collezionando 75 presenze, in carriera ha disputato in campionato 260 gare in serie C e 11 in serie B segnando 48 gol. Claudio Santini ha sottoscritto con la società biancorossa un contratto sino al 30 giugno 2024. Claudio Santini: “Sono felice di arrivare in una piazza bella e ambiziosa come Rimini, mi auguro possa essere una stagione ricca di soddisfazioni”.

Il Rimini resterà a Bagno di Romagna sino a domenica 31 luglio. Durante il ritiro di Bagno di Romagna il Rimini di mister Gaburro si allenerà mattina e pomeriggio con sessioni di lavoro previste alle 9,30 e alle 17 (possibili variazioni di orario) e disputerà il primo allenamento congiunto sabato (23 luglio) nel pomeriggio con la Sampierana (campo e orario da definire), poi mercoledì 27 luglio alle 18,30 con la Bagnese (campo Bagno di Romagna) e infine sarà programmata un’altra partita per domenica 31 luglio seguita dal rientro a Rimini.

Convocati

Portieri: Cesare Galeotti – Devid Lazzarini – Andrea Zaccagno

Difensori: Andrea Acquistapace – Nicholas Allievi – Luca Antei * – Lorenzo Bianchi *- Kevin Haveri – Lorenzo Laverone – Lorenzo Lo Duca – Alessandro Nastase * – Tommaso Panelli – Nicola Pietrangeli.

Centrocampisti: Lorenzo Cherubini * – Matteo De Rinaldis – Andrea Delcarro – Simone Pasa * – Matteo Rossetti – Andrei Tanasa – Simone Tonelli

Attaccanti: Diego Accursi – Gianmarco Gabbianelli – Luca Marconi * – Federico Mencagli – Giammario Piscitella – Marcello Sereni.