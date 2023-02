Calcio, anticipato il fischio d'inizio di Rimini-Siena

La partita in programma domenica 19 febbraio al Neri tra Rimini e Siena comincerà alle 14:30 e non più alle 17:30, come originariamente previsto. A comunicarlo è il club biancorosso attraverso una nota. Il Rimini, prima di sfidare i toscani, sarà di scena a Pesaro domenica prossima, sempre alle 14:30, per ritrovare punti dopo la sconfitta maturata nell'ultima gara interna contro il Gubbio.