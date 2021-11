Promozione, il S. Ermete ospita l'Asar nell'anticipo per cercare la terza vittoria consecutiva

Nell’anticipo del sabato, per quel che concerne il torneo di Promozione, il S. Ermete ospita l’Asar. La gara si disputerà al “S. Ermete Stadium” con inizio fissato per le ore 14:30. La squadra di Righetti arriva da due successi consecutivi che hanno dato fiducia e morale ai propri ragazzi che tra l’altro hanno conosciuto il primo hurrà in stagione nei derby della Valmarecchia. Dopo essere usciti sconfitti con il Pietracuta e con un pari con il Verucchio, i verdi si sono imposti di misura, in esterna, sul difficile campo del Novafeltria. Archiviate le gare con Spontricciolo e Novafeltria, ora RighettI e company cercheranno la terza sinfonia che equivarrebbe a un rilancio in graduatoria per poter dimostrare la propria forza dando fastidio a Gambettola, Pietracuta, Torconca e Misano. Per la prima volta in stagione, i padroni di casa torneranno a disputare una propria gara interna nel campo che li ha visti protagonisti da sempre. Proprio su questo rettangolo da gioco, l’ultima volta le due squadre diedero vita a una sfida spettacolare, con il S. Ermete costretto a inseguire per ben due volte il risultato per poi ribaltarla e vincerla nel finale: un successo (3-2) non senza polemiche.

Dopo Pazzini è subentrato alla guida tecnica del S. Ermete Gianluca Righetti. L’Asar invece ha patito qualche difficoltà iniziale per poi riprendere il proprio cammino proiettato a una salvezza tranquilla. Fino a questo momento i riccionesi hanno totalizzato tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte con all’attivo dieci reti siglate e quindici subite. L’Asar che dopo le due sconfitte iniziali con Novafeltria (all’esordio) e Verucchio, ha conosciuto il miglior momento in stagione tra la terza e quinta giornata incanalando tre vittorie consecutive contro Gatteo, Spontricciolo e Due Emme. Certamente il calendario non ha dato una mano, in quanto si sono trovati ad affrontare formazioni come Novafeltria, Bellaria, Misano e Gambettola non sfigurando, anzi proprio la forza del gruppo ha permesso nell’ultimo turno di bloccare una delle corazzate di questo torneo (Pietracuta) sul pareggio.

Arbitrerà la gara Tommaso Balzano di Rimini, coadiuvato da Luca Paglierani della stessa sezione e Joel Armando Njieukam della sezione di Cesena.