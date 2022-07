Young Santarcangelo, per la porta arriva Antonelli: "I presupposti per una grande stagione ci sono tutti"

Lo Young Santarcangelo comunica ufficialmente che Filippo Antonelli, portiere classe 2003, è un nuovo acquisto gialloblù. Antonelli è reduce da due stagioni in maglia Bellaria, con cui ha disputato il campionato di Promozione con la Prima Squadra ed a livello giovanile la Juniores Regionale U19. In precedenza, il portiere ha vestito anche la casacca dei Delfini Rimini in Prima Categoria.

"Dal momento che ho deciso di cambiare società mi sono guardato intorno e ho valutato le offerte avanzate dalle varie squadre - spiega il 19enne -. Quando sono venuto a parlare in sede con la Società, in particolare con Luca Scattolari, quella dello Young Santarcangelo era una delle opzioni plausibili ed avevo deciso di accettare il colloquio per farmi un'idea di quello che sarebbero potuti essere la realtà e il progetto. Dal primo momento che sono entrato in contatto con l'ambiente, mi sono stati illustrati il progetto e gli obiettivi della Società, è stato difficile dire di no". Antonelli svela poi i motivi del suo trasferimento: "Sicuramente i fattori che mi hanno convinto maggiormente sono stati la professionalità e la serietà che contraddistinguono questa realtà, l'ambizione della Società, gli obiettivi non solo relativi ad un futuro prossimo, ma anche a lungo termine e sicuramente la voglia che la squadra dimostra di avere per riprendersi quello che gli è sempre spettato. Inoltre, non posso non menzionare il fascino e la storia di questa squadra e della sua tifoseria".

Sulle ambizioni: "L'obiettivo è sicuramente quello di crescere insieme alla squadra e contribuire a raggiungere i traguardi che sono stati prefissati. In una società con un livello di professionismo così alto non si può fare altro che mettere dedizione, impegno e voglia per migliorarsi e conquistare il massimo possibile in ogni situazione". Chiosa finale sulle aspettative. "Sicuramente i presupposti per una grande stagione ci sono tutti: un altissimo livello di preparazione sia per quanto riguarda lo staff tecnico ed il gruppo squadra, sia per quanto riguarda tutto lo staff dirigenziale e le persone che lavorano dietro le quinte permettendo di avere un livello di professionismo così alto. Anche se è ancora presto per dirlo, ho comunque grandi aspettative, poi vedremo a stagione in corso quale sarà l'obiettivo a cui puntare".