Calcio, il Rimini cede il giovane Aprea in prestito al Cattolica

Il Rimini ha ceduto con la formula del prestito il centrocampista classe 2003 Mattia Aprea al Cattolica. Mentre lo scorso anno aveva debuttato in campionato sotto la guida di mister Mastronicola, quest'anno non è stato preso in considerazione da Gaburro, e nel Cattolica, militante nel girone C della stessa categoria, potrà trovare certamente più spazio.