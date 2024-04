Serie D, lo United Riccione cade 2-1 a L'Aquila

Lo United Riccione perde 2-1 in trasferta contro l'Aquila. Gli abruzzesi passano già al 3': Banegas sfrutta una respinta della difesa ospite e buca Rossi in diagonale. Romagnoli che trovano il momentaneo pareggio in avvio di ripresa con il colpo di testa di Syku sugli sviluppi di un calcio d'angolo (55'). Al 65' il gol del definitivo 2-1 lo firma il giovane classe 2005 Di Santo con un destro a giro imparabile per l'estremo difensore ospite. Nel recupero viene annullata per fuorigioco una rete a Samb, che già precedentemente aveva sfiorato il pari con una girata di testa. Si tratta della settima sconfitta nelle ultime 9 gare per i biancazzurri, in 14esima posizione e quindi in zona playout. Nel prossimo turno (il penultimo del campionato) lo United Riccione ospiterà il Vigor Senigallia.