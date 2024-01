Comincia il girone di ritorno, Rimini ospite dell'Arezzo. Troise: "Trasferta complicata per tanti aspetti"

Ricomincia il campionato di serie C dopo la sosta natalizia. Sabato alle 16:15 il Rimini sarà ospite dell'Arezzo per la prima giornata del girone di ritorno: all'andata i toscani espugnarono 2-1 il Neri. Entrambe le squadre hanno 23 punti in classifica, i romagnoli sono reduci da due ko consecutivi contro Entella e Gubbio. "Siamo consapevoli che è una trasferta complicata per tanti aspetti - comincia mister Troise alla vigilia della trasferta -, si riprende dopo un periodo di sosta, dove tutte le squadre hanno staccato un po’ la spina, e quindi sarà un elemento importante chi si farà trovare più pronto. Complessa perché andiamo ad affrontare una squadra che è dotata di un buonissimo organico, i punti lo dimostrano, una squadra che riesce a mettere in difficoltà chiunque per le caratteristiche che ha. È complessa perché sappiano che il mese di gennaio è un mese particolare un po’ per tutti. Però, detto questo, ho ritrovato una squadra vogliosa di riprendere gli allenamenti, vogliosa di riprendere determinate situazioni che nelle ultime gare non siamo riusciti a esprimere per un motivo o per un altro, una squadra che è consapevole che può alzare sicuramente il livello della sua competitività perché nella prima parte del girone d’andata, per tanti motivi, queste potenzialità sono state condizionate. Quindi abbiamo lavorato soprattutto su quello che possiamo ancora migliorare a livello individuale e a livello collettivo, e abbiamo avuto anche il tempo di inserire qualche concetto nuovo e qualche strategia differente che ci permetterà secondo me di disputare una gara complessa, però allo stesso tempo sono fiducioso nei ragazzi perché li ho visti motivati nel riprendere un percorso dove tutti vogliono ambire a qualcosa in più".

Oltre allo squalificato Semerato, saranno indisponibili Tofanari, Marchesi, Rosini, Capanni e Accursi. Nel girone d'andata, i romagnoli hanno totalizzato appena sei punti lontano dalle mura amiche. "Vorrei una squadra più matura e più lucida - è la richiesta del tecnico biancorosso -, perché le ultime due battute d'arresto ci hanno dimostrato come sia importante curare il dettaglio in questo campionato molto equilibrato, la pressione aumenterà, i punti diventeranno ancora più importanti perché c'è un countdown. Quello che ho chiesto ai ragazzi è di prepararsi a un girone di ritorno dove bisogna essere molto più maturi e molto più lucidi nell'interpretazione della gara".