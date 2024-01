Calcio, Rimini sconfitto di misura ad Arezzo: terzo ko consecutivo per i biancorossi

Comincia con una sconfitta il girone di ritorno del Rimini. Ad Arezzo i biancorossi incappano nel terzo ko consecutivo, decide la rete di Pattarello nella ripresa. Romagnoli che restano fermi a 23 punti e torneranno in campo domenica 14 al Neri contro la vicecapolista Torres. La prima occasione è per i padroni di casa al 17', tentativo di Gaddini deviato ma Colombi salva il Rimini. L'estremo difensore respinge anche la conclusione di Guccione dalla distanza alla mezz'ora. Ci prova Montini al 50', sempre da fuori area, mandando a lato non di molto. Il gol vittoria lo firma Pattarello al minuto 72 di testa su assist di Gucci. Sfiorano il pari i romagnoli ma Trombini respinge in angolo il destro di Ubaldi (82'). All'86' la conclusione di Iori sfiora il palo. Dopo 5 minuti di recupero festeggia l'Arezzo che torna alla vittoria dopo due turni.