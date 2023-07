Calcio, Rimini United e Atletico Viserba si uniscono: nasce l'Asd Victoria

Nasce l'ASD Victoria. E' la denominazione della nuova società che unisce Rimini United e l'Atletico Viserba, un suggestivo richiamo all'origine dello storico club del quartiere di San Giuliano che visse negli anni alcune fusioni e cambi di nome fino all'attuale Rimini United. L'obiettivo ambizioso è diventare il punto di riferimento delle realtà dilettantistiche nel settore nord della città, crescere da un lato nel numero degli iscritti e dall'altro nella qualità del settore giovanile.

Il progetto è stato illustrato in una conferenza stampa dai dirigenti del Rimini United con in testa il presidente Valerio Bianchi, il responsabile dell'area amministrativa Angelo Argenziano e il responsabile dell'area tecnica Federico Trivulzio, i giocatori Halilaj e Mezgour, Guido Brancia, rappresentante del comitato turistico di San Giuliano e l'assessore Mattia Morolli. Il percorso di crescita del club ha come traguardo per la prima squadra l'Eccellenza attraverso la valorizzazione di calciatori provenienti dal vivaio e dal territorio come del resto è accaduto nell'ultima stagione in cui la squadra di mister Giuliano Bianchi è stata promossa in Prima categoria con una rosa in cui erano almeno una ventina i talenti del vivaio.

Non solo calcio, ma anche – come hanno illustrato i dirigenti - un'offerta educativa e sportiva di qualità capace di integrare lo sport con l'universo sociale, culturale, e pedagogico del quadrante Rimini Nord. L'ambizione è di coinvolgere le famiglie e la cittadinanza tutta: attraverso lo sport valorizzare i principi dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'integrazione, quelli pedagogici, e dell'amicizia e della lealtà. Altro importante capitolo del progetto sportivo è l'affiliazione al Victor San Marino, club neopromosso in serie D, rappresentato in conferenza stampa dal presidente Luca Della Balda e dal direttore sportivo Luca Bollini. Il Victoria sarà il trampolino di lancio per i giovani che si metteranno in luce trovando così naturale sbocco in quarta serie.

A parte la squadra Juniores nazionale che rimane in capo al Victor e sarà allenata da Giordano Cinquetti (Firmino Pederiva sarà la figura di riferimento per la società e lo staff tecnico). Saranno almeno quatttro le formazioni del Victoria iscritte ai campionati provinciali, dall'under 19 all'under 14 che giocheranno sui campi di San Giuliano e Viserba e i cui staff sono in via di definizione e che saranno composti da tecnici qualificati. I colori sociali sono il rosso, il bianco e l'azzurro, vale a dire il presente (Rimini United e Victor) e il passato delle varie società che hanno fatto la storia. Nel simbolo c'è il Ponte di Tiberio, icona che ha accompagnato costantemente il club dal 1997; la V rappresenta la lettera iniziale delle tre realtà che animano il progetto e ne sono le fondamenta: Victoria, Victor e Viserba.

“L'ambizione è diventare più grandi, puntare a categorie più alte, migliorare sotto il profilo anche qualitativo (sono circa 450 i tesserati) e far sì che la prima squadra sia sempre di più composta da giocatori cresciuti nel settore giovanile. L'ambizione è creare un settore giovanile di eccellenza. L'attività si svilupperà sui campi di San Giuliano e Viserba dove è di casa la prima squadra” delinea gli obiettivi Federico Trivulzio. “Victoria e Victor sono realtà complementari e funzionali una all'altra: noi non abbiamo un settore giovanile di base mentre militando in serie D rappresentiamo un traguardo per i giovani più bravi e possiamo guardare meglio in prospettiva futura. Attiviamo una sinergia con un club che apprezziamo, di cui conosciamo serietà, passione e competenza” commentano Luca Della Balda e Gianluca Bollini del Victor San Marino.