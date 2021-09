Va sotto di due reti ma la riprende nell'ultimo quarto d'ora, il Rimini strappa un punto a Bagnolo

Sul campo della Bagnolese, i biancorossi vanno sotto 2-0, ma nell'ultimo quarto di gara riescono a rimettere in equilibrio il risultato grazie ai gol di Piscitella e Greselin

Termina con un pareggio la prima trasferta del Rimini in campionato. Sul campo della Bagnolese, i biancorossi vanno sotto 2-0, ma nell'ultimo quarto di gara riescono a rimettere in equilibrio il risultato grazie ai gol di Piscitella e Greselin. I ragazzi di Gaburro, dopo il successo nel match d'esordio col Prato, toccano dunque quota 4 punti in classifica, e saranno impegnati domenica prossima al Neri contro il Tritium.

La partita

Al 13' i biancorossi colpiscono la traversa, con un colpo di testa di Tomassini su cross di Tonelli. 4' dopo arriva la rete del vantaggio dei padroni di casa firmata Michael, che dal limite la piazza dove Marietta non può arrivare. Il Rimini ci prova con Haveri e Tomassini, senza però creare grossi grattacapi a Corradi. Il primo tempo, tutto sommato equilibrato, si chiude coi padroni di casa avanti di una lunghezza.

Al 50' il raddoppio della Bagnolese: l'altissimo Dembacaj di testa su calcio d'angolo buca per la seconda volta Marietta. Il Rimini la riapre al minuto 77, quando sugli sviluppi di una punizione di Gabbianelli, Piscitella riesce a infilare Corradi. 6' dopo sfiorano il pareggio gli ospiti, con una rovesciata di Mencagli su cross di Piscitella, che scheggia la traversa. Dal sinistro di Greselin, a 2' dal 90', arriva il gol che fissa il 2-2 finale.