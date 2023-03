Bascioni (Sant'Ermete): "Stiamo trovando sempre più fiducia"

Dopo la sconfitta rimediata con il Torconca, il Sant'Ermete ha ripreso a lavorare nelle sedute serali intraprese dal tecnico Mancini. Una settimana difficile quella appena trascorsa per i verdi, sottoposti a un forcing di tre partite che sono valse un punto. La squadra ha giocato sottotono nella trasferta di Meldola mentre con la Sampierana ha rischiato l’impresa. Nell’ultima gara casalinga, persa nello scontro diretto con Il Torconca, i ragazzi sono apparsi stanchi non riuscendo ad approfittare del vantaggio numerico. La sconfitta penalizza oltre modo la formazione di Mancini, pronta a rimettersi in gioco.

Intanto uno dei protagonisti dell’ultima settimana, vale a dire l’attaccante Federico Bascioni dice la sua: “Sicuramente non è stata una settimana semplice. Dovevamo e potevamo fare meglio. La squadra però sta trovando sempre più fiducia, dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa, senza guardarci indietro, pensando alle partite che mancano, essendo più consapevoli delle nostre qualità e aiutandoci a vicenda”. Eppure è sembrato un S. Ermete grande con le grandi e piccolo con le squadre di pari livello…: "Noi in campo cerchiamo di dare sempre il massimo. Ogni domenica scendiamo in campo concentrati su quello che è il nostro obbiettivo. Le grandi magari sono chiamate a fare risultato e quindi tendono a giocare e spingersi in avanti, concedendo spazi che noi siamo molto bravi ad attaccare. Con le altre squadre invece è sempre una battaglia, può succedere di tutto, ma non abbiamo paura anche a lottare e ad affrontare questo tipo di partite quando ce n’è bisogno”.

Nell’ultimo turno ha prevalso la stanchezza, eppure il Sant'Ermete non è riuscito a vincere nonostante la superiorità numerica e le occasioni create: “Domenica è stata forse la partita migliore del girone di ritorno fino ad ora, abbiamo dominato praticamente dal primo minuto. Purtroppo non siamo stati cinici sotto porta e questo è fondamentale. Loro hanno trovato un gol molto fortunato, probabilmente sul loro unico tiro o quasi, ma il calcio è così devi segnare più degli altri, altrimenti puoi giocare bene quanto vuoi, ma torni a casa a mani vuote”. A questo punto da dove si riparte? “Il prossimo match è fondamentale, ma non siamo obbligati a vincere. Ci sono ancora 24 punti da qui al termine della stagione e cercheremo di farne il più possibile. La mentalità non deve essere quella dell’obbligo di vincere, noi dobbiamo scendere in campo, da squadra, giocando come sappiamo, i risultati arriveranno di conseguenza, ne sono certo”. La palla passa al campo, nel prossimo turno, i verdi faranno visita al Cervia, altro scontro diretto per la permanenza in categoria.