Promozione, il Bellaria con cinque reti si sbarazza del Torconca

Grande vittoria del Bellaria che con 5 reti conquista una vittoria importantissima in chiave salvezza contro il Torconca Cattolica di Ricchiuti. Inizia subito in avanti la squadra di casa che già al 3' ha una doppia occasione per passare in vantaggio: Urbinati respinge la conclusione ravvicinata di Giornali, sulla respinta Galassi colpisce un difensore ospite e il Torconca Cattolica si salva. La squadra di Ricchiuti risponde al 10' con un rasoterra centrale facile preda di Barbieri. Al 19' i padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi con Giornali che, servito ottimamente da Vitali, controlla la sfera col petto ma viene anticipato da Urbinati al momento di calciare. Tre minuti più tardi Galassi a centrocampo ruba palla a Ricci, entra in area ospite impegnando Urbinati con un forte tiro prontamente respinto. Al 29' Paganelli verticalizza in area per Giornali che sfiora di tacco. La palla esce alla destra di Urbinati ma l'arbitro Sarti ferma il gioco fischiando l'offside del giocatore bellariese. Galassi al 35', ben servito da Vitali, calcia alto da ottima posizione sciupando una ghiotta occasione per il Bellaria Igea Marina. Due minuti più tardi il centrocampista bellariese prova a farsi perdonare con una secca conclusione dal limite: la palla lambisce il palo alla sinistra di Urbinati. Il Torconca Cattolica prova a reagire con Cecchi che al 39' impegna Barbieri con velenoso tiro - cross respinto coi pugni dal portiere bellariese. Un minuto più tardi Galassi sulla sinistra si porta sul fondo e mette al centro. E' decisivo l'intervento di Mercuri che, con Urbinati superato, anticipa Vitali al momento di calciare. Al 43' il Bellaria Igea Marina passa in vantaggio: Mazzarella dal corner di sinistra mette al centro. Zanotti più lesto di tutti batte Urbinati con una secca conclusione alla sua sinistra.

Secondo tempo

Ricchiuti per dare una svolta alla gara opera subito tre cambi e dopo un solo minuto il Torconca Cattolica conquista una punizione all'altezza del vertice sinistro dell'area bellariese. Pasolini pennella sul secondo palo per Ballaj che nel colpire di testa si scontra con Mazzarella. La palla entra in rete ma l'arbitro Sarti ferma il gioco non convalidando la rete ospite. La formazione di Reciputi risponde al 4' con una bella conclusione di Giornali che sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Urbinati. Al 15' Paganelli imita Cristiano Biraghi tentando il pallonetto da lontano: Urbinati è ben appostato ma viene sorpreso dal maligno rimbalzo della sfera che oltrepassa di poco la traversa uscendo sul fondo. Al 16' il Bellaria Igea Marina raddoppia. Paganelli dalla destra calibra a centro area per Zanotti che in semi - rovesciata gela Urbinati regalandosi la doppietta personale. Al 31' Busiello, appena entrato, dalla sinistra converge al centro e, penetrato in area ospite, calcia colpendo il palo esterno alla sinistra di Urbinati. Due minuti più tardi Righetti lascia il Torconca Cattolica in dieci uomini per somma di ammonizioni e sulla battuta del calcio di punizione dal limite dell'area ospite, Ceccarelli con una splendida esecuzione scavalca la barriera infilando Urbinati alla sua destra. Galassi al 35' impegna l'estremo difensore ospite con un lob che Urbinati devia in corner con un colpo di reni. Al 38' il Bellaria Igea Marina cala il poker con Marchini che, servito dalla destra da Paganelli, supera Urbinati con un preciso rasoterra alla sua destra. Pasolini al 40' con una bell'azione personale penetra nell'area bellariese e scarica una rabbiosa conclusione che Barbieri respinge. Sul fronte opposto risponde Galassi con un forte tiro che chiama Urbinati alla respinta in corner. In pieno recupero, al 48' minuto, la squadra di Reciputi segna la quinta rete: Galassi sulla sinistra cambia gioco servendo sul fronte opposto Busiello che controlla la sfera e con un preciso diagonale rasoterra infila Urbinati alla sua destra.