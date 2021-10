Promozione, sorride il Bellaria nell'anticipo del sabato sera: prima sconfitta per il Novafeltria

Nell'anticipo della quinta giornata del girone F di Promozione, il Bellaria supera di misura il Novafeltria. La rete che decide l'incontro la sigla Bellavista al 28', portando i suoi a quota 7 punti e condannando il Vis alla sua prima sconfitta in campionato. Gli ospiti in caso di vittoria avrebbero passato una notte da capolista, in attesa dei risultati di Gambettola e Pietracuta, e invece restano a quota 10 punti in classifica.

La partita

Pericolosi i padroni di casa con un cross di Minacapilli al secondo minuto, ma nessuno ci arriva. Al 21' Bellavista crossando dal fondo trova Fusi, ma Foschi riesce a recuperare e sventare la minaccia. Il Novafeltria si fa vedere al 23' con una conclusione di Domini bloccata da Mignani. Un minuto dopo ancora Domini, ma l'estremo difensore di casa è ben piazzato e devia in calcio d'angolo. Al 29' Bellaria in vantaggio: Bellavista si accentra dalla destra e dal limite calcia di sinistro bucando Cappella.

Al 51' è provvidenziale Cappella a respingere col piede una conclusione a botta sicura di Cocco. 8' dopo ci prova Zanotti, ma il suo tentativo è sopra la traversa. Al 70' il portiere ospite esce e sventa una minaccia recuperando il pallone dai piedi di Minacapilli. Novafeltria che ci prova nel finale ma non riesce a creare grattacapi all'estremo difensore del Bellaria: la partita termina 1-0.