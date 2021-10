Altra vittoria per 3-0 del Bellaria, questa volta a farne le spese è l'Asar

Secondo 3-0 consecutivo e terza gioia consecutiva per il Bellaria, che liquida in casa l'Asar Accademia. Tre punti che valgono la quinta posizione in classifica, con la vetta distante solo cinque lunghezze. La rete del vantaggio la sigla Zanotti alla mezz'ora, sfruttando un'indecisione del portiere Mauri su cross da calcio d'angolo. Il bis arriva solo all'87' grazie a un'autorete di Franchi, che nel tentativo di anticipare Buda insacca nella propria porta. Al 2' di recupero il definitivo 3-0: Ceccarelli verticalizza per Bellavista che entra in area centralmente e con un preciso rasoterra fulmina Mauri.