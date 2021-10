Il Bellaria rimonta il doppio svantaggio e strappa un punto a San Piero in Bagno

Dopo la sconfitta interna col Torconca, il Bellaria Igea Marina strappa un pareggio per 3-3 a San Piero in Bagno contro la Sampierana. Pari acciuffato nel finale, coi riminesi bravi a rimontare il doppio svantaggio e a sfruttare l'uomo in più negli ultimi 20 minuti. Domenica prossima il Bellaria il Novafeltria, reduce da una vittoria per 2-1 sul Misano

Al 4' il tiro in area di Giovagnoli viene respinto da un difensore del Bellaria, con la palla indirizzata in rete. Al 10' risponde il Bellaria con Bellavista che crossa dalla destra e supera il portiere, ma Cocco a porta vuota non riesce a ribadire in rete. Al 27' passa in vantaggio il Bellaria con un tiro da fuori area di Paganelli che si insacca alla destra del porttere sotto l'incrocio dei pali. Due minuti dopo Pippi pareggia per la Sampierana con una punizione dal limite che si incassa all'incrocio dei pali. Raddoppio della Sampierana al al minuto 49 con Lanzi che ribadisce in rete una respinta del portiere su tiro di Giovagnoli. 4' dopo terzo goal della Sampierana: Pippi ruba palla a un difensore e mette in rete. Al 70' accorcia le distanze il Bellaria con Cocco di testa sugli sviluppi di una punizione 2' dopo restano in dieci uomini i padroni di casa, dopo la seconda ammonizione subita da Corbara. A 3' dalla fine il pareggio definitivo, ancora di Cocco, con un tiro in mischia da dentro l'area.

Tabellino

SAMPIERANA-BELLARIA IGEA MARINA 3-3

SAMPIERANA: Niederweiser; Quaranta, Diversi, Canali, Simoncini Corbara, Quercioli (dal 62' Berni), Petrini, Lanzi (dall84' Battistini), Pippi (dal 75 lavarone), Giovagnoli

A DISPOSIZIONE: Bardi, Fabbri, Farfaneti, Para:

ALLENATORE: Madonia Alessandro

BELLARIA IGEA MARINA: Antonelli, Grossi (dal 79' Neri), Paganelli, Ceccarelli (dal 66' Chiussi), Zanotti, Pruccoli, Bellavita, Minacapilli (dal 66' Mazzarella), Meluzzi (dal 79' Franciosi), Facondini, Cocco.

A DISPOSIZIONE: Mignani, Bottini

ALLENATORE: Fusi Luca

ARBITRO: Leonardo Alberani di Ravenna

ASSISTENTI: Nicola Mancini di Rimini e Norman Libassi di Forlì

MARCATORI : Paganelli' 27', Pippi 29' e 53', Lanzi 49' Cocco 76' e 87'

Espulsi: Corbara (S), per doppia ammonizione

AMMONITI: Quaranta, Giovagnoli,Paganelli, Meluzzi