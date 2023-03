Promozione, niente da fare per il Bellaria nel recupero contro la Sampierana

Arriva una sconfitta interna per il Bellaria (0-2) nel recupero contro la Sampierana. Al Nanni si è giocato solo il secondo tempo, essendo il match stato sospeso due turni fa al termine della prima frazione per l'impraticabilità del terreno di gioco. Gli ospiti - forti anche della superiorità numerica - non hanno avuto grossi problemi a imporsi con la rete di Pippi al 18' e di Narducci al 43' su rigore (contestato dai padroni di casa). Domenica prossima il Bellaria - ultimo in classifica con Meldola e Misano - ospiterà il Torconca.