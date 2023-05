Il Bellariva festeggia il salto il Promozione: "La nostra forza è stato il gruppo squadra-società"

Il Bellariva ha festeggiato la storica promozione in Promozione con la cena finale al ristorante il Mare dal Moro di Rivazzurra, il covo della squadra, con la presenza di dirigenti e sponsor. Canti, inni e tanta allegria per la squadra di Denis Morolli autentica rivelazione della stagione. “Ero certo che la squadra sarebbe arrivata in fondo, anche dopo il ko di Mondaino, perché l’ho seguita tutto l’anno e ho visto i ragazzi sempre belli carichi, convinti e quando sono stati sotto pressione hanno sempre risposto ottimamente – dice Maurizio Deluigi, da una decina di anni il presidente della società - La nostra forza è stato il gruppo squadra-società: si è cercato di risolvere ogni problema, andare incontro alle esigenze dei ragazzi”.

La vittoria più esaltante?

“Quella di Morciano, abbiamo messo il sigillo sulla Promozione dimostrando sul campo di essere i più forti. Dopo il ko di Mondaino abbiamo saputo soffrire”.

La prossima stagione?

“Affrontiamo per la prima volta il campionato di Promozione, una categoria più impegnativa con l’obiettivo di mantenerla. Penso che mister Morolli resterà con noi: lui conosce bene il club e noi conosciamo il suo valore. Il Bellariva ha vinto il campionato pur non essendo la squadra favorita, ma prendendo coscienza cammin facendo della sua forza. Si è formato un grande gruppo guidato da un ottimo condottiero ”.

Presidente, parteciperete al campionato Juniores?

“Probabilmente sì, stiamo stringendo un accordo con un club del territorio riminese”.

Nevio Vici, importante sponsor del club da 15 anni con il marchio Vici Vision, l’importante azienda di Santarcangelo in cui hanno un ruolo importante i figli Luca e Marco – è sponsor gold anche di RBR oltre a far parte del cda - commenta felice: “Sono di Bellariva e sono orgoglioso di quanto siamo riusciti a fare negli ultimi anni: tre promozioni in sei campionati e traguardo storico della Promozione raggiunto dopo un via vai tra Seconda e Prima e la retrocessione in Terza categoria. Abbiamo una storia lunga 73 anni di attività ininterrotta, portata avanti con sacrifici dai dirigenti tutti, che anche nei momenti più difficili non hanno mai mollato. Questo è il premio alla nostra forte passione. Il futuro? Faremo qualche piccolo sacrificio in più per cercare di ben figurare”.