Colpo per il centrocampo dello United Riccione: preso il centrocampista Prince Besea

Il centrocampista di origine ghanese Prince Emmanuel Besea (21 presenze in B, 63 in C) è un nuovo calciatore dello United Riccione. Il Presidente dello United Riccione Pasquale Cassese ha messo nero su bianco l'accordo che lo legherà alla sua società e ora Besea, che prenderà il numero 7 e che sabato mattina si è già allenato con i nuovi compagni, è a disposizione di Gori.

63 presenze in Serie C con le maglie di Viterbese, Vis Pesaro e Modena, 21 presenze in B con Modena, Frosinone e Venezia. Prince Emmanuel Besea, classe 1997, 73kg per 186cm, ha sostenuto ieri le visite mediche e domenica sarà con i nuovi compagni nella trasferta di Agliana.