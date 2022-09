Biglietti per il derby col Cesena a ruba: il Rimini sospende la campagna abbonamenti

In considerazione del grandissimo afflusso di tifosi a caccia di un biglietto per la partita Rimini-Cesena, il club biancorosso ha deciso di sospendere temporaneamente la campagna abbonamenti. In diversi settori sono infatti ormai rimasti pochissimi posti nelle posizioni più defilate e sottoscrivendolo oggi il sistema permetterebbe di assegnare per tutta la stagione solo i seggiolini rimasti disponibili per il derby. Da lunedì si libereranno invece molte postazioni più favorevoli per vedere meglio le gare e quindi il Rimini ha pensato di tutelare chi vorrà abbonarsi dalla prossima settimana senza staccare tessere che potrebbero poi risultare deludenti per i tifosi.