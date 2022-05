Rimini-Lentigione, prezzi popolari per assistere alla festa biancorossa

Prezzi popolari per l'ultima di campionato del Rimini, che domenica scorsa a Sasso Marconi ha festeggiato il primo posto in classifica e quindi il ritorno in Serie C. Per assistere all'ultima gara stagionale nel fortino del Romeo Neri, i biglietti costeranno 1 euro in: distinti, laterale est, laterale ovest ospiti e curva est, 5 euro in centrale e centralissima.

I tagliandi si potranno acquistare da Santarcangelo Eventi, presso la tabaccheria Pruccoli o al Rimini Store, aperto nei seguenti orari: mercoledì 18 maggio dalle 16 alle 19:30, da giovedì a sabato 21 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19:30. Domenica il botteghino dello stadio sarà invece aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 fino a inizio gara.