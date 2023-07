United Riccione, Bracaj e Tiganj sono i primi due acquisti estivi

Sono il portiere albanese Luis Bracaj e l’attaccante sloveno Erwin Tiganj i primi due acquisti dello United Riccione per la stagione 2023/2024. Il portiere classe 2004 arriva dalla Orvietana dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Frosinone mentre l’attaccante, classe 1999 approda a Riccione dopo una stagione al Ghiviborgo. Precedentemente, per Tiganj, le maglie di Matera e Gavorrano in Italia, Krsko, Dob, Ilirija e Koper in Slovenia e Wacker e Spittal in Austria per un totale di 143 presenze e 48 reti. Tiganj, 1,86m di altezza, piede destro, è un attaccante centrale.

I primi colpi della stagione, per lo United Riccione, aprono una lunga estate di calciomercato con il Presidente Pasquale Cassese e i tecnici della società biancazzurra impegnati a costruire una formazione competitiva per il neo tecnico Nico Pulzetti.