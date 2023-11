Il brasiliano classe 2005 Julio Cesar Cagnini, terzino destro ex Campobasso, è un nuovo calciatore dello United Riccione. Cagnini, liberatosi dalla società molisana, è già a disposizione del tecnico biancazzurro Giancarlo Riolfo. I biancazzurri, decimi nel girone F con 13 punti, saranno in campo domenica in trasferta contro il Termoli.