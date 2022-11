Gioca nella Juventus e il suo talento ha stregato l'Europa, a una riminese il Golden girl Under 21

La calciatrice Nicole Arcangeli, classe 2003, nata a Rimini e originaria di Riccione è stata eletta Best Italian Golden girl Under 21. La premiazione è avvenuta alle Ogr di Torino, dove in concomitanza è stato premiato con il titolo Golden Boy 2022 Fabio Miretti. Nicole Arcangeli, giovane promessa in forza alla Juventus, ha ricevuto il premio da Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A. “E’ un’emozione grandissima per me, la mia famiglia, la Juventus e la Nazionale. E’ stato un anno bellissimo. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino”. Sempre quest'anno ha vinto anche la Scarpa d’Oro come miglior attaccante Europea classe 2003.

Nicole ha mosso i primi passi nello Junior Coriano, per poi crescere nella fila del settore giovanile di Riccione per otto anni, fino al trasferimento nella Juventus Women avvenuto nel 2019. L’esordio assoluta nella Prima squadra bianconera è avvenuto in Coppa Italia nella gara contro la Pink Bari, un anno fa, nel dicembre del 2021. Arcangeli viene definita dagli addetti ai lavori tra le giocatrici più tecniche del panorama italiano. Come ruolo viene schierata come punta esterna, spesso a sinistra per poter finalizzare con il piede destro.