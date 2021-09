Calcio a 5, il Rimini gioca bene ma perde di misura contro il Balca

Il Rimini ci mette il cuore, la grinta, il gioco, ma esce sconfitto dal parquet di casa del Flaminio alla prima giornata di campionato. Il Balca, squadra sulla carta superiore che ambisce ad una promozione in B, vince di misura con un gol all’ultimo minuto su tiro libero, scaturito dal sesto fallo della squadra biancorossa. Molti rimpianti, ma anche tanti applausi per la prima stagionale della squadra allenata da Monesi, che dimostra sin dalle battute iniziali grande verve.

Tuttavia, ad aprire le danze sono gli ospiti che al 4’ vanno in gol grazie alla punizione dal limite calciata da Conti. I romagnoli provano a rispondere immediatamente e impattano pochi minuti dopo, con Gasperoni che è il più lesto di tutti ad avventarsi sul rimpallo scaturito dal tiro di Timpani e ad insaccare. Il Balca ha un maggiore tasso tecnico e provano a dominare con il pallone, ma il Rimini resiste e al 23’ Marino porta avanti i suoi, con un tiro sotto le gambe del portiere al termine di un contropiede da manuale.

La ripresa dice subito bene ai bolognesi, che rientrano in campo con grande determinazione e trovano il 2-2 con Altavilla. Il Rimini non ci sta e si riporta in vantaggio con un grandissimo gol di Simone, che scaraventa in porta un tiro che si infrange prima contro il palo per poi depositarsi in rete. La partita continua a regalare emozioni e sale di colpi. Al 23’ il Balca agguanta nuovamente il pari, questa volta grazie alla rete siglata da Tonini. La sfida sembra avviarsi verso il triplice fischio stabile sul risultato del pari, quando a pochi minuti dalla conclusione i padroni di casa commettono il sesto fallo del secondo tempo. Tiro libero per il Balca e Qerreti non si fa pregare, portando i suoi sul definitivo 4-3.

CALCIO A 5 RIMINI.COM 3 - BALCA CALCIO A 5 4

RIMINI.COM: Ciappini, Capriotti, Screti, Gianni, Gasperoni, Timpani, Pronio, Gemmani, Tonini, Marino, Caputi, Celli. All.: Monesi.

BALCA: Caccavale, Altavilla, Conti, Culi, Qerreti, Di Bitonto, Gamberini, Fogli, Cherroud, Simone, Kalaja, Bertani. All.: Andrejic.

ARBITRI: Giliberti di Forlì, Staffelli di Reggio Emilia.

RETI: 4’ pt Conti, 7’ pt Gasperoni, 23’ pt Marino, 2’ st Altavilla, 8’ st Simone, 23’ st Tonini, 28’ st Qerreti.

AMMONITI: Capriotti, Screti, Timpani, Tonini, Marino, Kalaja.