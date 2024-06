Calcio, gli allenatori si ritrovano in Fiera: tra i big attesi Daniele De Rossi e Simone Inzaghi

Tutto pronto nei padiglioni fieristici della cittadina romagnola per l’edizione 2024 della kermesse annuale, organizzata dall’Aiac e ora patrocinata dalla Regione Emilia. Dal 6 all’8 giugno centinaia di allenatori, allenatrici, preparatori da tutta Italia e di ogni categoria seguiranno un ricco programma di aggiornamento tecnico, con oltre 50 relatori impegnati tra aula e campo in 84 ore di lezione, oltre ad alcuni appuntamenti di grande interesse

Il giorno dell’apertura sarà video trasmessa sul palco centrale l’intervista di Renzo Ulivieri a Luciano Spalletti mentre nel pomeriggio i vertici del calcio italiano saranno riuniti in una tavola rotonda La costruzione dal basso, la proposta di riforma “tecnica” presentata alla Figc da Aic e Aiac. Con Ulivieri e Calcagno, dibatteranno del tema, il presidente della Figc, Gravina con i Presidenti delle componenti della Federcalcio.

Per il gran finale, sabato prossimo, sono in programma l’arrivo di Daniele De Rossi, la premiazione della Figurina d’oro Panini-Aiac 2024, assegnata a Simone Inzaghi e la consegna delle Panchine D’oro Bric’s ai 9 allenatori vincitori dei rispettivi gironi della Serie D.

Torna dunque a Rimini The Coach Experience. Da giovedì 6 a sabato 8 giugno, nei padiglioni della Fiera, si svolgerà la quinta edizione della kermesse annuale organizzata dall’Aiac (operativamente da Aiac Service), l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, presieduta da Renzo Ulivieri. Si tratta dell’evento nazionale clou nel calendario dell’Associazione, che nei tre giorni romagnoli vede convergere da ogni parte d’Italia centinaia di allenatori e allenatrici, preparatori, attesi da un ricco programma di lezioni, in aula e sul campo, tenute in questo caso da oltre 50 relatori di rilievo, per 84 ore complessive di aggiornamento. Da quest’anno l’evento ha il patrocinio anche della regione Emilia, entrando nel circuito Sport Valley Emilia Romagna.

Ricco il panel dei “professori” in cattedra: da Asta a Beretta, da Pecchia a Orlandi, da Tramezzani a Gotti, da Camolese a Farris, da Vossi a Venturati, da Castori a Toscano, per chiudere sabato con Daniele De Rossi.

Oltre all’offerta formativa poi sono previsti alcuni appuntamenti qualificanti. Giovedì 6, come evento di apertura (ore 12,30) sarà video trasmessa sul palco centrale l’intervista “Questo è parlare di calcio”, con Ulivieri a colloquio con Luciano Spalletti. A seguire (15,30) è in programma la tavola rotonda “La costruzione del basso”, con al centro la proposta di riforma tecnica presentata da Aic e Aiac alla Federazione. Ne discuteranno, con i presidenti Calcagno e Ulivieri, il presidente della Figc, Gravina, con Abete, Cappelletti, Marani, Nicolella, Tinari, Tisci, dopo l’illustrazione della riforma affidata a Poli, Camolese e Perrotta.

Venerdì 9 (ore 12) sarà la volta di una tavola rotonda su Formazione di Settore Giovanile e Tutela dei Minorenni, introdotta dal vice presidente Aiac, Camolese e dal presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci.

Sabato infine gran finale con l’arrivo a Rimini dell’allenatore della Roma, Daniele De Rossi (ore 12), atteso dai 400 auditori dell’aula maggiore della Fiera. Previste anche due premiazioni. La terza Figurina d’Oro Aiac-Panini, assegnata all’allenatore della serie A risultato vincente in un torneo social alimentato dai voti di appassionati e allenatori, in un tabellone a eliminazione diretta, che in questa edizione ha visto primeggiare Simone Inzaghi. Prima di lui avevano ritirato il premio Nicola e Luciano Spalletti. Sarà poi la volta della seconda edizione della Panchina D’oro Bric’s, premio assegnato ai 9 tecnici vincitori dei rispettivi gironi della serie D.