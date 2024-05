Calcio, Coriano alla finale di Coppa Italia Femminile con una delegazione dei ragazzi di Montetauro

Una delegazione della Cooperativa di Montetauro alla finale di Coppa Italia Femminile Frecciarossa Roma-Fiorentina. Sugli spalti dello stadio Manuzzi di Cesena ieri sera Coriano era presente con una rappresentanza di ragazzi diversamente abili della cooperativa impegnata da anni a svolgere un servizio socio-assistenziale-sanitario sulle colline corianesi.



Ad accompagnare i ragazzi c’erano il sindaco Gianluca Ugolini, la vicesindaco, senatrice Domenica Spinelli e l’assessore allo Sport, Anna Pecci. Presente anche il presidente Nazionale AIAC Onlus Marcello Mancini. L’amministrazione ha accettato l’invito della presidente della Divisione serie A Femminile, Federica Cappelletti giunta a Coriano in mattinata in visita alla cooperativa. La finale, trasmessa in diretta su Rai2 e aperta dall’inno nazionale cantato da Bianca Atzei, alla presenza del ministro Andrea Abodi, ha visto anche un tributo a Raffaella Carrà con le esibizioni del corpo di ballo venuto nei giorni scorsi al Palasic di Coriano per le prove pre- partita con la coreografia di Stefano Forti.

“ E’ stata una serata di grande sport, musica, attenzione e sensibilità verso i più deboli – ha detto l’assessore allo Sport, Anna Pecci - . Coriano era presente con i ragazzi della cooperativa di Montetauro alla quale ci lega da anni una collaborazione trasparente e costruttiva. Ringraziamo la presidente Cappelletti e l’organizzatore Mario Fucili per l’invito. Dai buoni rapporti instaurati con le Istituzioni locali e nazionali Coriano continua ad investire nello sport su più fronti. Questo fine settimana le nostre strutture sportive saranno ricchissime di eventi, oggi Coriano in Sport, domenica il Memorial Cece” , il 70° anniversario del Coriano Calcio, il torneo 1° Citta di Coriano Memorial “Marco Simoncelli” per cui lancio un invito: venite a Coriano!”.