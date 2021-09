Calcio dilettantistico, vittorie per Misano e Fya Riccione. S. Ermete sconfitto di misura a Bellaria

Sono ricominiciati domenica pomeriggio i campionati di Promozione ed Eccellenza per le squadre del Riminese. Ha esordito con una vittoria la Vis Novafeltria: a legittimare lo 0-2 sul campo dell'Asar Accademia la reti di Toromani su rigore e Radici, entrambe nella ripresa. Di Meluzzi la rete che condanna il S. Ermete in trasferta a Bellaria. Sempre nel girone F del campionato di Promozione, pareggio a reti bianche per il Torconca a Mercato Saraceno contro la Due Emme. Il Misano batte 3-1 il Verucchio: vantaggio casalingo al 19', Gravina scappa alla marcatura di Campidelli e arrivato sul fondo serve con un bel passaggio arretrato Nigro che lasciato solo dalla difesa è libero di spiazzare Delai. Al 32' arriva il raddoppio del Misano, Torsani addomestica un difficile campanile di Imola in area e a botta sicura non lascia scampo all'estremo difensore ospite. Il Verucchio trova però subito il gol per riaccorciare le distanze con Guarino che raccoglie una corta respinta di Pontet e di prima insacca. Al 64' il Misano chiude i giochi, Torsani serve in pallonetto Gravina che da due passi batte l'estremo ospite. Sconfitta casalinga per lo Spontricciolo, che paga le reti di Gobbi ed Elsakki Rida, entrambe nella prima frazione di gioco. Una rete in avvio di Tomassini regala la vittoria al Pietracuta sul granata.

Salendo in Eccellenza, parte con un trionfo la Tropical Coriano, che grazie a una rete di Filippo Fabbri al 25' della ripresa supera il San Pietro in Vincoli. Dopo le 4 reti in Coppa Italia, la Fya Riccione ne fa 5 al Cotignola (5-1), dopo essere passata in svantaggio a causa del gol ospite dagli undici metri di Savelli.