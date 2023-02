Calcio femminile, Edoci show con la tripletta. Il Riccione domina contro la Triestina

La squadra biancoceleste del Riccione si aggiudica con il punteggio di 3-1 il match con la Triestina, grazie ad una tripletta di Edoci. Nella prima frazione di gioco le romagnole si portano in doppio vantaggio, prima di subire la rete ospite con Paoletti che accorcia le distanze; nella ripresa giunge la terza e definitiva rete che chiude i giochi. In virtù di questo risultato il Riccione balza a quota 30 punti in classifica, con un bilancio di 9 successi, 3 pareggi e 7 sconfitte. La prossima settimana si osserverà un turno di riposo; si tornerà a giocare il 12/3 con la trasferta sul campo del Vicenza.

Risultati 19° turno, girone B: Orvieto-Bologna 1-6, Venezia FC-Jesina 2-0, Villorba-Meran 0-5, Lumezzane-Portogruaro 4-0, Sambenedettese-Rinascita Doccia 0-2, Riccione-Triestina 3-1, Padova-Venezia Calcio 3-2, Lebonski-Vicenza 0-2.

La classifica: Bologna 55 punti; Meran 49; Lumezzane 47; Venezia 38 punti; Vicenza 36; Padova 33; Jesina 30; Riccione 30; Venezia 25; Villorba 24; Lebowski 17; Portogruaro 15; Triestina 14; Orvieto 9; Rinascita Doccia 8; Sambenedettese 4.