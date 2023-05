Calcio femminile, poker esterno del Riccione e la classifica continua a sorridere

Poker esterno delle romagnole del Riccione che espugnano con il punteggio di 4-1 il campo del Lumezzane. A segno per le ospiti Neddar (autrice di una doppietta), Schipa ed Uzqueda mentre per le padrone di casa si registra la marcatura di Picchi. In virtù di questo risultato le biancocelesti raggiungono quota 46 in classifica, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Nel prossimo turno in programma il 14 maggio è prevista la gara interna con la Sambenedettese.

Risultati 12° turno: Venezia Calcio-Bologna 1-0, Villorba-Lebonski 0-0, Lumezzane-Riccione 1-4, Portogruaro-Jesina 0-3, Triestina-Meran 2-5, Sambenedettese-Orvieto 0-3, Padova-Venezia FC 0-3, Rinascita Doccia-Vicenza 1-8.

Classifica: Bologna 76; Meran 65; Lumezzane 60; Vicenza 56; Venezia 54; Riccione 46; Jesina 43; Padova 36; Triestina e Venezia 33; Villorba 28; Lebowski 26; Portogruaro 21; Orvieto 17; Rinascita Doccia 10; Sambenedettese 3.