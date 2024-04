Calcio giovanile, Estate da Campioni e Junior Camp: via alle iscrizioni

Si è chiuso il "Trofeo Adriatico", il torneo internazionale Eurosporting - tre giorni intensi e divertenti con tante bellissime sfide sui rettangoli verdi – a cui ha partecipato anche il Tropical Coriano con i Pulcini 2014/2016 che hanno ben figurato. Ancora vittorie per l'Under 15 A del Tropical Coriano. Nella settimana pasquale ha battuto il Santarcangelo – squadra fuori classifica – per 6-0 con reti di Gaddi (tripletta), Bucci, El Khaas, Mantani. Mercoledì ha concesso il bis in un match a senso unico contro l'Accademia Marignanese (poker di Gaddi, e reti di Grossi e Bucci) balzando in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Cattolica che però ha una partita in meno. Per la Under 15 B larga sconfitta contro l'Academy San Marino e nel recupero contro i forti Delfini sconfitta per 1-0: primo tempo sottotono, ripresa molto migliore con occasioni per pareggiare. In classifica 15 punti a due partite dalla fine.

JUNIOR CAMP 2024 - Si svolge dal 28 luglio all’1 agosto. E’ il primo ritiro estivo targato Junior & Tropical Coriano. Si svolge al Monte Catria di Frontone (Pesaro) ed è riservato ai giovani delle annate dal 2008 al 2011 e non solo ai tesserati del Tropical Coriano. Per informazioni: 0541-207608 (segreteria), 350-1439211 (Matteo) e 333-4212537 (Mattia). Il pacchetto comprende cinque giorni in pensione completa, kit di allenamento, servizio lavanderia, accesso al King Village (campo da calcio, area relax piscina, campo da calcetto), ritorno in pullman, escursioni e assicurazione. Sono già aperte le iscrizioni che possono essere effettuate unicamente nella segreteria in via Piane 100 (Coriano).

ESTATE DA CAMPIONI - Per i più piccoli (dal 2012 al 2016), invece, ecco Estate da Campioni, al centro sportivo di Coriano. Quattro settimane dall’1 luglio nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 20. Assieme ai ragazzi – può iscriversi anche chi non è tesserato per il Tropical Coriano – ci saranno gli istruttori del Tropical Coriano Matteo Monticelli, Mattia Anastasi, Lorenzo Enchisi e Nicola Fabbri. L’attività consiste in allenamenti per migliorare le abilità tecniche, capacità balistica, esercizi di dominio e tanto divertimento con partitelle a tema. Sono già aperte le iscrizioni che può essere fatta in segreteria: via Piane, 100 Coriano; dal lunedì al venerdì; dalle 15 alle 19.

Per chi si iscrive entro il 30 aprile è previsto uno sconto per la stagione 2024-2025. Nella quota di iscrizione è compresa una maglietta e l’assicurazione. Per informazioni: 0541-207608 (segreteria), 350-1439211 (Matteo) e 333-4212537 (Mattia).

PRIMA SQUADRA N- el turno infrasettimanale il Tropical Coriano ha pareggiato in casa contro il Russi (0-0) consolidando il settimo posto ad un punto dal Reno che domenica ospiterà proprio la squadra di Scardovi

LA FESTA DEL TROPICAL CORIANO 1953 - 2023 - 70 anni di passione biancorossoblu, di generazione in generazione. E' lo slogan della festa che il Tropical Coriano sta organizzando per domenica 26 maggio alle ore 15 allo stadio Daniele Grandi. Una storia che unisce, lega, appassiona, fa gioire e soffrire. Una storia unica nel suo genere, pronta a voltare pagina e a scrivere un nuovo capitolo.

Gli impegni del weekend

Regionale girone E - Sabato 6 ore 15 Stadio Bacchini, Ospedaletto Tropical Coriano - Delfini Rimini

U17 Provinciale girone A - Domenica 7 ore 10:30 Stadio Montecchio, San Marino San Marino Academy - Tropical Coriano

U16 Interprovinciale girone H - Domenica 7/04 ore 10:30

Stadio Via Romagna, Mercato Saraceno Due Emme - Tropical Coriano

U15 Provinciale girone A Sabato 6/04 ore 17:30 Stadio Via Vespucci 6, Riccione Asar - Tropical Coriano

U15 Provinciale girone B Domenica 7/04 ore 10:30 Stadio Via Costa del Macello, Poggio Torriana Athletic Poggio - Tropical Coriano