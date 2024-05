Il top del calcio giovanile al memorial “Flavio Protti”, in campo anche Juve, Lazio e Fiorentina

È tutto pronto per la 21esima edizione del memorial “Flavio Protti”, ormai uno dei classici del calcio giovanile romagnolo e non solo. Il torneo, che si svolgerà nel week end tra il 17 e il 19 maggio, vedrà al via 32 squadre da 6 paesi diversi, confermando la propria dimensione internazionale. Oltre ad alcune big del calcio italiano, come Juventus, Lazio, Fiorentina, Torino, Verona e Parma, anche gli svizzeri del Bellinzona, i lettoni dell’FC Riga, gli svedesi dell’FK Sollentuna, i croati dell’Hajduk Spalato e gli ucraini della Dinamo Kiev.

Il Protti quest’anno è riservato ai Giovanissimi (le società professionistiche partecipano con i ragazzi del 2011, quelle dilettantistiche con i 2010) e sarà “spalmato” su 9 campi delle province di Rimini e Forlì-Cesena. Si parte il venerdì mattina con le partite degli 8 gironi eliminatori, seguito dagli ottavi di finale a cui si qualificano le prime due di ogni gruppo. Mentre le terze e le quarte classificate confluiscono in un secondo girone da 4 squadre l’uno a loro dedicato, il sabato parallelamente si prosegue con gli ottavi e i quarti di finale, fino alle semifinali della domenica mattina a San Mauro e le finali della domenica pomeriggio al Mazzola di Santarcangelo a partire dalle ore 15, che culmineranno nella finalissima per il primo posto delle ore 18. A seguire le premiazioni, a cui sarà presente anche Filippo Del Prete, in arte @italianjerseycollector, content creator riminese con oltre 300.000 follower appassionato di maglie da calcio e memorabilia sportivi.

Solo per la finalissima – valevole per il trofeo “Siamo al verde” sono previsti i supplementari, nelle altre gare, in caso di parità al termine dei due tempi da 25 minuti l’uno, si va direttamente ai rigori. Riuscirà la Juventus a confermare il titolo del 2023? Per scoprirlo sui campi di Sant’Ermete, Santarcangelo, Cattolica, Pietracuta, Canonica, Savignano, San Mauro, Gatteo Mare e Stradone.