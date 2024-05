Un'ottima prestazione non basta: a Perugia finisce l'avventura del Rimini ai playoff

Finisce senza reti tra Perugia e Rimini, risultato che qualifica al turno successivo gli umbri in virtù del miglior piazzamento in campionato. Romagnoli che escono dei playoff a testa altissima dopo un'ottima prestazione al Renato Curi e dopo aver messo sotto per buona parte della gara la quarta forza del girone B.

Inizio propositivo del Rimini, al 6' Sala cerca l'eurogol di tacco su cross di Lamesta ma non inquadra la porta. Per il Perugia ci prova Matos al 12' dal limite mandando alto non di molto. Pericolosi gli ospiti al 31' con il cross di Morra mancato per pochissimo da Marchesi. I romagnoli giocano meglio e creano più degli umbri anche in avvio di ripresa. Al 63' torna a farsi vedere il Perugia con Lewis che di testa da due passi manda fuori. Pericoloso Morra all'80' che si gira e calcia col destro sopra la traversa. Dopo 5 minuti di recupero finisce la stagione del Rimini che esce dai playoff a testa alta.