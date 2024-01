Calcio, il Rimini ritrova il sorriso: battuta 3-1 la vicecapolista Torres

Colpaccio del Rimini, che dopo 3 ko consecutivi ritrova la vittoria in campionato quando meno ce lo si aspettava. Domenica pomeriggio i biancorossi battono 3-1 la vicecapolista Torres, che in campionato arrivava con oltre il doppio dei punti totalizzati dai romagnoli in campionato (47 vs 23). Una gara bellissima con le 4 reti tutte nel primo tempo: dopo una brutta partenza con lo svantaggio e il rischio del raddoppio ospite, i romagnoli salgono in cattedra e la ribaltano coi gol di Delcarro, Ubaldi e Morra. Nella ripresa i padroni di casa sono costretti a giocare gli ultimi 20 minuti con l'uomo in meno per l'espulsione (doppio giallo) di Morra, ma a fine gara festeggiano il ritorno al successo. Sabato prossimo la trasferta contro la Juventus Next Gen.

La partita

Al 14' passano i sardi: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Fischnaller insacca da posizione favorevole dopo l'iniziale respinta di Colombi. Quattro minuti dopo il portiere biancorosso si supera sull'autore del gol, che calcia in area ma l'estremo difensore con un gran riflesso gli nega la gioia del gol. Bellissima la rete del pareggio firmata da Delcarro al 24', che incrocia il destro e buca Zaccagno dopo essersi liberato dell'avversario, su assist di Semeraro. Al 29' Ubaldi sugli sviluppi di un calcio d'angolo firma il sorpasso, e 5' più tardi sempre in seguito a un tiro dalla bandierina il Rimini fa 3-1 grazie al colpo di testa di Morra. Nel recupero del primo tempo sfiorano il poker i romagnoli con Langella che manda sull'esterno della rete davanti al portiere, su suggerimento di Lamesta.

Strepitoso intervento di Colombi al 51' che alza sopra la traversa la deviazione di Fischnaller su tiro di Idda. Spreca poi una chance per la Torres Antonelli calciando alto da buona posizione (56'). Il Rimini resta in dieci uomini dal 72' a causa del secondo giallo ricevuto da Morra. Nel finale i sardi non riescono a creare occasioni da rete e trovano quindi la sconfitta dopo 8 risultati utili consecutivi (di cui 6 vittorie), mentre i romagnoli festeggiano dopo gli ultimi 3 ko.