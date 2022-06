Il Rimini festeggia sulle note di Random il ritorno in serie C. "Questo è solo l'inizio, c'è un progetto"

E’ sulle note di Random, che fa capolino sul palco con la maglia biancorossa, che si conclude la stagione del Rimini Football Club. Un venerdì sera (10 giugno) di grande festa in piazza Cavour per il ritorno del Rimini in serie C. Dopo l’ingresso trionfale a palazzo Garampi, con premiazione da parte dell’amministrazione comunale per la vittoria della serie D e per aver dato lustro alla città, la squadra è stata accolta in piazza da una folla in festa di tifosi.

Cori, bandiere, fumogeni. La squadra di mister Gaburro, che dal palco annuncia che resterà a Rimini anche se si lavora ancora per l’ufficialità, è stata coccolata in un clima di affetto e di ritrovata vicinanza al calcio cittadino. Discorso di fine stazione del presidente Rota, che a più riprese ha sottolineato durante la cerimonia come questo sia solo “un punto di partenza”. Anche se da adesso in avanti “ci sarà bisogno di tutti”.

Sul palco intervento anche del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, accompagnato dall’assessore allo Sport Moreno Maresi: “Siamo tornati, non ci vogliamo porre limiti, ma vogliamo essere anche molto realisti: abbiamo già avuto degli incontri con la società, l’ultimo pochi giorni fa, quello che dico ai tifosi è che non ho mai promesso uno stadio nuovo. Ma sono pronto insieme alla società, anche con una delegazione di tifosi, per capire insieme cosa si può fare per una squadra che è di tutta la città. I sindaci passano, il presidente speriamo di averlo il più a lungo possibile, ma la Rimini calcio rimarrà”.

Intervento anche del direttore generale Franco Peroni: “A differenza degli altri interlocutori, io arrivo da fuori: quando sono arrivato ho respirato un po’ di diffidenza. Poi facendo un campionato dove nulla è stato banale, abbiamo capito che potevamo farcela tutti assieme. E’ un successo di squadra, l’amministrazione ci è stata vicina, siamo contenti e orgogliosi di poter rappresentare questa città. E’ solo l’inizio di un percorso che vorremmo fare per portare Rimini dove merita”.