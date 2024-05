L'ultima settimana del Rimini prima del rompete le righe: due giorni a Riolo Terme, domenica la festa

Dopo la conclusione del campionato, i biancorossi da domani 21 maggio si ritroveranno per due giorni insieme a Riolo Terme prima del rompete le righe ufficiale che scatterà dopo la festa di fine stagione 2024/24 prevista per domenica 26 maggio. Simone Colombi e compagni, saranno ospiti di Corrado Della Vista, appassionato tifoso biancorosso, al Grand Hotel Terme di Riolo, raffinata dimora in stile liberty immersa nelle incantevoli colline dell’entroterra romagnolo. Nella prima giornata è prevista una visita alle Terme e alla Spa quindi il giorno successivo,

accompagnati dalla sindaca di Riolo Terme, Federica Malavolti, la visita al centro di Riolo con la Rocca trecentesca. Dopo il rientro a Rimini, nella serata del 22, qualche giorno libero prima della chiusura ufficiale di stagione.