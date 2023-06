Calcio Samba Rimini a testa alta nella "Reunion special cup" di Potenza Picena

Domenica intensa in tutti i sensi per il Calcio Samba Rimini che a Potenza Picena ha partecipato alla Reunion special cup facendosi onore sotto un sole cocente intervallato da qualche sporadica nuvola. La passione per questo sport non ha frenato i biancorossi che, seppur rimaneggiati, hanno subito rifilato un tennistico 6-0 alla Totti soccer team grazie alla tripletta di Soleri, la doppietta di Viozzi e la rete conclusiva di Frascarelli. Il Samba Rimini si dimostra compatta e non riesce a sfruttare le numerose occasioni create contro il Castelfidardo (0-0) poi nell'ultima gara della mattinata super rimonta contro i vincitori del torneo, ovvero la Fermana. Sotto di due reti, i romagnoli hanno tirato fuori tutta la carica e l'orgoglio pareggiando con il solito Soleri e il sinistro sotto l'incrocio di Viozzi all'ultimo secondo.

La pausa post pranzo si è rivelata poco produttiva per i romagnoli perché l'impatto pomeridiano ha visto raccogliere due sconfitte, seppur tirate e di misura, con identico punteggio, contro Pescara e Union Picena (0-1). Chiusura in bellezza con un altro 6-0 contro il Ricciconti grazie alla doppietta di Soleri, capocannoniere di giornata della Samba, il meritatissimo gol del generoso gigante buono Pettini, il bis di Viozzi e il sigillo finale di Matteini. Stasera come ogni lunedì l'appuntamento al campo dei Delfini (a partire dalle 19, aperto a tutti e a offerta libera) per le consuete amichevoli estive assieme ai ragazzi biancorossi.