Calcio, allo stadio Mazzola due gare di qualificazione dell’europeo femminile under 17

I campionati europei di calcio femminile Under 17 arrivano a Santarcangelo, con due gare di qualificazione disputate nel giro di pochi giorni allo stadio “Valentino Mazzola” in via della Resistenza. Venerdì 7 ottobre, alle ore 12, si è svolta infatti la partita Islanda-Svizzera, mentre lunedì 10 ottobre alle ore 15 è in programma Islanda-Francia. Entrambe le gare sono valide per la classifica del gruppo A4, di cui fa parte anche l’Italia. L’ingresso al pubblico è libero, quindi chi vorrà seguire la partita di lunedì 10 ottobre potrà farlo senza dover acquistare alcun biglietto.

“Siamo molto lieti di ospitare a Santarcangelo queste due gare di qualificazione: il calcio femminile è un movimento decisamente in crescita e crediamo sia positivo contribuire alla sua conoscenza e diffusione anche nei confronti delle comunità locali” dichiara l’assessora allo Sport, Angela Garattoni. “Oltre all’Uefa e alla Figc, che hanno scelto Santarcangelo come sede insieme ad altri tre stadi della Romagna, ringrazio Young Santarcangelo per la collaborazione assicurata anche in questa occasione alla miglior riuscita dell’iniziativa”.