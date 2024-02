Calcio, al Neri arriva l'Ancona: Rimini a caccia della terza vittoria consecutiva

Torna al Neri il Rimini, che dopo le ultime due vittorie contro Recanatese e Pontedera ospita l'Ancona sabato (inizio ore 16:15). All'andata finì 1-1, oggi le due formazioni sono distanziate di 5 punti, coi romagnoli decimi a quota 35 e i marchigiani quindicesimi con 30 lunghezze. "La nostra intenzione è sicuramente quella di dare continuità dalla ripresa - attacca mister Troise alla vigilia -, dopo l’ottimo risultato in casa con il Pontedera. Abbiamo preparato la partita anche in virtù del tempo a disposizione, gli abbiamo dato la priorità, sappiamo che è una partita difficile perché incontriamo una squadra che è in salute, una squadra che ha nell’intensità un ritmo gara importante, attraverso la fisicità, ma anche aggressività, con palla e senza palla, una squadra che gioca molto in verticale. Ed è un avversario con una motivazione importante, il loro allenatore dopo la gara con la Carrarese ha dichiarato che quel pareggio deve essere ottimizzato contro il Rimini. Dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti sotto ogni punto di vista".

Per la sfida ai dorici tornano a disposizione Gigli e Cernigoi, mentre restano ai box Capanni, Marchesi e Oddi. Sarà un periodo molto intenso per i biancorossi, con sei gare in circa 20 giorni. Avere tanti giocatori intercambiabili è un punto a favore: "Io lo ritengo un vantaggio nel momento in cui la squadra ha assimilato - dichiara Troise -, tante volte ci sono state circostanze di cui abbiamo fatto di necessità virtù. Oggi diventa un po' una richiesta sul fatto che loro hanno compreso che l'interpretazione del gioco può avvenire in diverse posizioni del campo, mostrando nelle due fasi quelli che possono essere dei compiti e delle funzioni. Per me diventa un vantaggio non dare all'avversario delle certezze creando loro imprevedibilità in quella che può essere l'interpretazione della gara". Le sensazioni del tecnico biancorosso per sabato: "Secondo me incontreremo una squadra molto agguerrita in termini di punti, giocando in casa ci aspetterà una partita molto impegnativa. Cercheremo di dare continuità su quelle che sono state le ultime due tappe, alzando l'asticella su quella che è la gestione palla dal punto di vista tecnico, perché se vogliamo raggirare una squadra intensa e molto fisica dovremo essere bravi a velocizzare il pallone, a dare qualità. Dispongo di tanti giocatori in grado di poter ottenere questa caratteristica, cercherò di farlo dall'inizio sia con quelli che partiranno che coi cambi".